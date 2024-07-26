В России за четыре года выделят на ликвидацию накопленного вреда природе 46 млрд рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделило на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде в России с 2020 года 47 млрд рублей, еще 46 млрд рублей планируется выделить на эту работу в 2025-2028 годах, сообщил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Рабочая поездка Патрушева в Ленинградскую область посвящена вопросам ликвидации отдельных объектов накопленного вреда окружающей среде и создания инфраструктуры по обращению с отходами I-II класса опасности. Эту тему вице-премьер рассмотрел 26 июля на совещании с руководителями Минприроды России и "Росатома", а также с губернаторами регионов, в которых находятся такие объекты.

По закону "Об охране окружающей среды", объекты накопленного вреда окружающей среде - это территории, в том числе акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строительства, являющиеся источником накопленного вреда окружающей среде.

Как отметил Дмитрий Патрушев, данная тема имеет высокую социальную значимость, поскольку подобные объекты напрямую влияют на качество жизни граждан. С 2020 года по поручению президента в рамках нацпроекта "Экология" Минприроды и "Росатом" занимаются ликвидацией накопленного вреда на самых сложных объектах.

По словам Патрушева, "определенные результаты уже достигнуты". "В частности, что касается полигона "Красный Бор", где мы сегодня работаем. Сюда исторически свозились опасные отходы со всего Советского Союза. На данный момент его рекультивация выполнена на 60%. И, конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет. Тем не менее работы должны быть продолжены, и они продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет", - сказал вице-премьер.

Еще два опасных объекта расположены в Иркутской области. Так, комбинат "Усольехимпром" обанкротился в 2014 году, и промышленная площадка оказалась брошенной. Площадь опасного загрязнения превысила 1,6 тысячи га, и в том числе распространялась на реку Ангару. А в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината объем накопленных отходов составил порядка 7 млн кубометров. Здесь также ведется ликвидации накопленного вреда, которая продлится до 2027 года, отмечается в релизе.

Участники совещания обсудили объем выполненных работ на данных объектах и дальнейшее выполнение плановых показателей. Также был рассмотрен вопрос утилизации отходов I и II классов опасности.

Как подчеркнул Патрушев, в указе президента № 309 обозначен целевой ориентир, в соответствии с которым к 2036 году необходимо обеспечить утилизацию и обезвреживание не менее 50% объема таких отходов. Эта работа два года назад была возложена на госкорпорацию "Росатом", а для создания соответствующей инфраструктуры (семи производственных комплексов) правительство выделило более 35 млрд рублей.