Суд прервал работы на шахте "Сибуглемета" по жалобе жены горняка на метан в выработках

Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Новокузнецкий районный суд по требованию Сибирского управления Ростехнадзора и на 90 суток приостановил часть работ на шахте "Антоновская" (холдинг "Сибуглемет", Кемеровская область), сообщила пресс-служба управления.

Это решение было принято после того, как жена шахтера позвонила в Министерство угольной промышленности Кузбасса и сообщила, что в шахте превышена предельно допустимая концентрация метана, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе. Министерство передало эту информацию Ростехнадзору, сотрудники ведомства проверили выработки и "нарушения подтвердились".

5 декабря в Ростехнадзоре составили протокол о временном запрете опасных горных работ, протокол передали в суд, он вынес свое решение 9 декабря.

О каких конкретно работах идет речь, Ростехнадзор не поясняет. Говорится только, что это работы на водоприемной ветви и двух отрезках вентиляционных штреков шахты.

25 ноября из-за взрыва метана и пожара на кемеровской шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") погиб 51 человек. После аварии шахтеры и вдовы погибших жаловались, что горнякам приходилось работать при повышенном содержании метана в воздухе.

26 ноября Кемеровская областная прокуратура открыла "горячую линию" для анонимных сигналов о нарушениях требований промбезопасности на шахтах, а Ростехнадзор сообщил номера телефонов, по которым работники "Листвяжной" могут сообщить об известных им нарушениях.

На сайте "Сибуглемета" говорится, что мощность "Антоновской" - 920 тысяч тонн угля в год. Шахта добывает уголь коксующихся марок Ж и ГЖ. В 2020 году предприятия "Сибуглемета" добыли 10,1 млн тонн угля, план на 2021 год - 11,8 млн тонн.