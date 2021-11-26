Вероятной причиной ЧП на шахте "Листвяжная" назвали взрыв метано-воздушной смеси

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вероятной причиной аварии на шахте "Листвяжная" стал взрыв метано-воздушной смеси, говорится в сообщении телеграм-канала губернатора региона Сергея Цивилева.

"Точные причины установит комиссия", - добавляется в сообщении.

В телеграм-канале указывается, что пропавшие 35 горняков признаны погибшими, также отмечается, что в больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей (1 - черепно-мозговая травма, 10 - отправление).

"Общее число погибших составило 52 человека (46 шахтеров и 6 спасателей)", - уточнил источник.

На шахту прибыли 3 отделения Военизированной горноспасательной части.

"Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч куб. м, который естественным образом заполнится метаном. Приблизительно за трое суток уровень газа повысится до 20% и опасность взрыва снизится. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте", - сообщают власти региона.

Параллельно в эти трое суток спасатели продолжат инертизацию выработок и ликвидацию последствий пожара - пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте.

Ранее сообщалось, что на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участка были задержаны следственными органами.