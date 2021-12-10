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Степашин уверен в расселении всех аварийных домов к 2030 году

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Задача по пересечению россиян из всех аварийных домов страны до 2030 года будет выполнена, уверен председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

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"Намедни как-то президент неофициально сказал, что где-то к 2030 году надо сделать так, чтобы в нашей стране вообще не было ни одного аварийного дома. Я думаю, мы с этим справимся", - сказал Степашин в ходе церемонии вручения ключей переселенцам из аварийного жилья в Крыму.

Он напомнил, что программа была сформирована в России 14 лет назад. За это время расселили 1,5 млн человек. Примерно столько же человек расселят в дальнейшем, добавил Степашин.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что в регионе были проблемы с реализацией программы по расселению аварийного жилья. "Но, слава богу, что процесс этот сдвинули, он набирает обороты. В этом году 143 человека получат новые квартиры", - отметил он.

Как сообщалось, Крым провалил план по расселению аварийного жилья за 2020 год: он был выполнен лишь на 11%. Это стало одной из причин увольнения министра ЖКХ в начале 2021 года.

Сергей Степашин Фонд содействия реформированию ЖКХ

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