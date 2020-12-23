Путин призвал окончательно решить проблему аварийного жилья

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал окончательно решить вопрос с переселением россиян из аварийного жилья и не допустить появления новых аварийных домов.

"Говорили с вами неоднократно о расселении аварийного жилья. Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались", - сказал он в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Прошу обратить на это особое внимание... Мы не можем забыть об этой категории наших граждан, отодвинуть в сторону, как будто мы не замечаем ничего, что там происходит", - добавил глава государства.

Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания, скорректированные показатели паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда" предполагают, что каждый десятый квадратный метр жилья в России к 2025 году будет новым.

"Мы считаем, что в 2022 году мы уже сможем выйти на показатель 3,6 млн семей, улучшивших жилищные условия. Это выше показателя 2019 года. В 2023 году мы значительно превысим показатель по вводу жилья, выйдем на 85 млн кв.м. С учетом 2024 года, будет построено более 400 млн кв.м жилья, то есть каждый десятый метр в стране будет новый. Люди реально это увидят", - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что приоритетом для строителей является задел для дальнейшей реализации программы.

В сентябре Хуснуллин заявлял, что до 2030 года в России планируется построить более 1 млрд кв. м жилья.

В соответствии с новым указом президента РФ, к 2030 году объем жилищного строительства должен вырасти до 120 млн кв. м в год. К этому сроку улучшить жилищные условия должны не менее 5 млн семей.

Ранее этих целей планировалось достичь в 2024 году. Согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда", по итогам 2019 года в России планировалось построить 88 млн кв. м жилой недвижимости. В реальности совокупный объем ввода жилья в прошлом году составил 82 млн кв. м, что на 8,4% превышает показатель годом ранее.

По данным Минстроя, в ноябре 2020 года в России введен в эксплуатацию рекордный объем жилой недвижимости - 9,4 млн кв. м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства). Всего в период с января по ноябрь в стране построено 64,4 млн кв. м жилой недвижимости (+1,4% относительно 11 месяцев прошлого года).