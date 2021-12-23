Путин заявил о подготовке программы по расселению аварийного жилья

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке программы по дальнейшему расселения аварийного жилого фонда в России.

"Будет ли продолжение программ (по расселению аварийного жилья - ИФ), будут ли выделяться после их завершения деньги - будут, программа готовится", - заверил президент в ходе ежегодной пресс-конференции.

Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщал, что задача по пересечению россиян из всех аварийных домов страны до 2030 года будет выполнена.

"Намедни как-то президент неофициально сказал, что где-то к 2030 году надо сделать так, чтобы в нашей стране вообще не было ни одного аварийного дома. Я думаю, мы с этим справимся", - сказал Степашин в начале декабря текущего года.

С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв.м, в которых проживает около 530 тыс. россиян. Реализация текущей программы осуществляется опережающими темпами. В прошлом году досрочно завершили действующую программу четыре субъекта, в 2021 году ожидается еще пять регионов.

Далее Путин поручил правительству запустить новую программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на январь 2021 года. Как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, новая программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Для старта новой программы в проект федерального бюджета правительством заложены средства в объеме 45 млрд рублей на 2022-2024 годы. Программа позволит расселить около миллиона жителей и около 12 млн кв.м аварийного жилья.