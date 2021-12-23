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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил о подготовке программы по расселению аварийного жилья

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке программы по дальнейшему расселения аварийного жилого фонда в России.

"Будет ли продолжение программ (по расселению аварийного жилья - ИФ), будут ли выделяться после их завершения деньги - будут, программа готовится", - заверил президент в ходе ежегодной пресс-конференции.

В РоссииСтепашин уверен в расселении всех аварийных домов к 2030 годуЧитать подробнее

Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщал, что задача по пересечению россиян из всех аварийных домов страны до 2030 года будет выполнена.

"Намедни как-то президент неофициально сказал, что где-то к 2030 году надо сделать так, чтобы в нашей стране вообще не было ни одного аварийного дома. Я думаю, мы с этим справимся", - сказал Степашин в начале декабря текущего года.

С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв.м, в которых проживает около 530 тыс. россиян. Реализация текущей программы осуществляется опережающими темпами. В прошлом году досрочно завершили действующую программу четыре субъекта, в 2021 году ожидается еще пять регионов.

Далее Путин поручил правительству запустить новую программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на январь 2021 года. Как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, новая программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Для старта новой программы в проект федерального бюджета правительством заложены средства в объеме 45 млрд рублей на 2022-2024 годы. Программа позволит расселить около миллиона жителей и около 12 млн кв.м аварийного жилья.

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин

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