Пожарные потушили огонь в детском санатории в Ханты-Мансийске

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные справились с возгоранием в деревянном административно-бытовом корпусе детского противотуберкулезного санатория имени Сагандуковой в Ханты-Мансийске, сообщает в субботу ГУ МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По его данным, открытое горение ликвидировали в 16:10 по местному времени на площади 120 кв. м.

На тушении пожара от подразделений МЧС России работали 11 единиц техники, 38 человек.

Сообщение о пожаре в административном здании санатория в Ханты-Мансийске поступило в 13:26 по местному времени в субботу. На момент прибытия первых пожарных подразделений в 13:33 шел дым из чердачного помещения. По данным МЧС, очаг возгорания находился в пределах стоматологического кабинета, в здании никого не было. Эвакуация не производилась. Пострадавших нет.

Ханты-Мансийская межрайонная прокурора организовала проверку по факту пожара, в ходе которой будет проверено соблюдение требований противопожарного законодательства, выяснены причины и условия произошедшего.