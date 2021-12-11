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Инспектора ДПС заподозрили в убийстве оленя в заказнике Калужской области

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Инспектор ДПС одного из отделов МВД Московской области подозревается в незаконной охоте на особо охраняемой территории в Калужской области.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, по версии следствия, в ночь на 9 декабря мужчина застрелил из винтовки самца пятнистого оленя на особо охраняемой территории Государственного комплекса "Таруса" в Калужской области.

Охотника застали на месте стрельбы работники комплекса. Винтовку и тушу изъяли.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Госкомплексу нанесен ущерб в 300 тыс. рублей.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила "Интерфаксу", что сотрудник ДПС, подозреваемый в охоте, уволен из органов внутренних дел.

Калужская область

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