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Депутат Госдумы Рашкин стал фигурантом дела о незаконной охоте

Депутат Госдумы Рашкин стал фигурантом дела о незаконной охоте
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин стал подозреваемым по уголовному делу о незаконной охоте в Саратовской области, где он застрелил лося, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко в четверг журналистам.

Дело расследуют по статье о незаконной охоте. Часть 2 ст. 258 УК РФ гласит, что незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившее особо крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

По данным СК, в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, "вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося".

Ведомство пришло к выводу, что Рашкин, убив животное, попытался скрыть оружие, после чего соучастники разделали тушу с использованием ножей и топора. Части туши они поместили в багажное отделение и салон машины "Лада Ларгус", "а затем покинули место охоты". Позднее автомобиль был задержан сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

25 ноября Госдума по представлению Генпрокуратуры дала согласие на снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности. Это не означает окончательного лишения его мандата, но в случае, если после окончания предварительного расследования генпрокурор придет к решению о необходимости передачи уголовного дела в суд, он еще раз обратится в Госдуму для лишения Рашкина мандата.

До этого Рашкин записал видеообращение на YouTube, в котором признал, что убил лося, но был уверен, что охота была законной.

30 ноября юрист Московского городского комитета КПРФ Николай Геращенко сообщил "Интерфаксу", что Рашкин "госпитализирован в связи с плановой операцией на глазу".

Валерий Рашкин

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