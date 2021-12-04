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В РПЦ выступили за запрет охоты как развлечения

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви выступают за запрет охоты.

"Охота в качестве развлечения - я думаю, что это пережиток прошлого. Я думаю, что нам надо от этого отказываться. Чем скорее мы от этого откажемся, тем лучше", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

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Иерарх заявил, что к охоте относится отрицательно и считает, что она допустима только в том случае, когда необходимо регулировать популяцию тех или иных животных в лесах и заповедниках. "Но для этого существуют специалисты (егеря), которые имеют на это право и должны это осуществлять по заказу соответствующих служб", - пояснил он.

Митрополит также отметил, что охота чревата и человеческими жертвами: когда животное берут в кольцо, охотники находятся друг против друга и могут друг в друга попасть.

Как он заявил, "не говорю уже о том, что бывают случаи, когда люди убивают собственных родственников".

"Я знаю случай, когда человек сына своего убил на охоте, потому что принял его за животное, поэтому это то развлечение, которое опасно, которое совершенно не нужно и которое следовало бы запретить", - заключил митрополит.

В конце октября в Госдуму был внесен законопроект об экзамене для получения охотничьего билета.

РПЦ митрополит Иларион

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