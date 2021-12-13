Погиб юноша, который принес взрывное устройство в монастырь в Серпухове

Архивное фото Фото: Валерий Шердюков/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Юноша, напавший на женский монастырь в Серпухове, по предварительным данным, скончался, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Утром 13 декабря местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

По уточненным данным, который приводит информированный источник, пострадали семеро детей. Шестерым оказывается помощь на месте. Еще один подросток госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей.

Собеседник агентства рассказал, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.

По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался "буллингу".

На место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.