Источник узнал, что напавший на серпуховский монастырь остался жив

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Юноша, напавший на женский монастырь в подмосковном Серпухове жив, медики смогли его реанимировать, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он находится в больнице, однако опросить его врачи пока не позволяют.

Ранее источник сообщал, что нападавший скончался.

Утром 13 декабря местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

По последним данным, который приводит информированный источник, пострадали семеро детей, в том числе один подросток госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей.

Устроивший взрыв подросток является выпускником православной гимназии, расположенной рядом с Введенским Владычным женским монастырем Серпухова.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.

По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался "буллингу".

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