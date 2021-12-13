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Роструд попросил разрешить его инспекторам останавливать предприятия

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель Роструда Михаил Иванков предложил дать госинспекторам труда право останавливать отдельные производственные подразделения, если там будут выявлены нарушения требования охраны труда, сообщило управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе.

Это предложение Иванков выдвинул в Кемерове на встрече с заместителем генпрокурора Дмитрием Демешиным, губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, сотрудниками федеральных и территориальных органов власти и контроля (надзора), предприятий, профсоюзных организаций.

Глава Роструда также считает, что работодатели должны обеспечивать беспрепятственный доступ к осуществлению профсоюзного контроля. Еще он предложил расширить госконтроль за соблюдением работодателями условий соглашений об оплате труда и ужесточить административную ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, воспрепятствование законной деятельности инспектора.

По данным прокуратуры, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в январе-октябре 2021 года произошло 862 несчастных случая на производстве, в том числе 228 со смертельным исходом, в угольной отрасли таких ЧП было 49 и 14 соответственно. Причинами несчастных случаев участники совещания назвали нарушения требований по охране труда и промышленной безопасности.

После гибели 51 человека в результате аварии на шахте "Листвяжная", прокуроры выявили в шахтах и разрезах Кузбасса больше 2000 нарушений, отметил на совещании Демешин.

Роструд Генпрокуратура Кузбасс Михаил Иванков. Сергей Цивилев. Дмитрий Демешин

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