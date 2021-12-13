В Петербурге за 2,5 недели собрали половину прошлогоднего объема снега

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Петербурге отправили на утилизацию 54,4 тысячи кубометров снега или примерно 2700 груженых снегом самосвалов, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник.

"За 2,5 недели дорожные предприятия комитета по благоустройству вывезли с городских улиц свыше 645 тыс. кубометров снега, это более половины прошлогоднего объема", - говорится в сообщении.

Первую за сезон сотню кубометров снега отправили на утилизацию 24 ноября. После этого в Петербурге выпало уже примерно полметра снега.

Минувшей ночью в городе вновь прошел сильный снегопад, высота свежевыпавших осадков составила 7 см. Ночью город убирали 1195 единиц техники, днем в понедельник расчищать дороги вышло 1066 машин и 1239 человек. Парки и скверы приводят в порядок еще 237 единиц техники и 827 человек.

В понедельник в Петербурге ждут плюсовую температуру, из-за чего на улицах ожидается гололедица. Для борьбы с ней дорожное полотно обрабатывают 10-процентной пескосоляной смесью. Власти просят автовладельцев быть предельно осторожными и не превышать скорость.