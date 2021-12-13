Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Петербурге за 2,5 недели собрали половину прошлогоднего объема снега

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Петербурге отправили на утилизацию 54,4 тысячи кубометров снега или примерно 2700 груженых снегом самосвалов, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник.

"За 2,5 недели дорожные предприятия комитета по благоустройству вывезли с городских улиц свыше 645 тыс. кубометров снега, это более половины прошлогоднего объема", - говорится в сообщении.

В РоссииВласти Петербурга назвали сильный снегопад редкой аномалиейЧитать подробнее

Первую за сезон сотню кубометров снега отправили на утилизацию 24 ноября. После этого в Петербурге выпало уже примерно полметра снега.

Минувшей ночью в городе вновь прошел сильный снегопад, высота свежевыпавших осадков составила 7 см. Ночью город убирали 1195 единиц техники, днем в понедельник расчищать дороги вышло 1066 машин и 1239 человек. Парки и скверы приводят в порядок еще 237 единиц техники и 827 человек.

В понедельник в Петербурге ждут плюсовую температуру, из-за чего на улицах ожидается гололедица. Для борьбы с ней дорожное полотно обрабатывают 10-процентной пескосоляной смесью. Власти просят автовладельцев быть предельно осторожными и не превышать скорость.

Петербург

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

"Мемориал" вычеркнул сотрудничавших с нацистами из списков жертв репрессий

Нападения в школах и вузах

Омбудсмен сообщила, что при взрыве в Серпухове пострадали 10 детей

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

Привитые за рубежом смогут получить COVID-сертификат в РФ по тесту на антитела

Пандемия коронавируса

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,8%

Нападения в школах и вузах

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на православную гимназию в Серпухове

Пандемия коронавируса

"Омикрон" выявили у 16 россиян, приехавших из ЮАР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });