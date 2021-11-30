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Власти Петербурга назвали сильный снегопад редкой аномалией

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сложная ситуация на дорогах Петербурга вызвана "залповым" снегопадом, аналогов которого город не видел десять лет, сообщил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

По его словам, такой сверхнормативный, аномальный снегопад последний раз был в 2011 году.

"(С тех пор - ИФ) таких аномальных снегопадов, чтобы за сутки выпало 15-20 сантиметров, - такого не было", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, горожане не почувствовали бы неудобств, если бы снег выпадал по 3-5 см в день. Однако, "когда залпом выпадает (такое - ИФ) количество снега", на уборку уходит больше времени, чем обычно. По словам Мизюкина, все дорожные предприятия работают на пределе возможностей и продолжат работу в усиленном режиме в среду, так как, по последним прогнозам, снег будет идти до обеда.

В ночь на 1 декабря в рейс выйдут 200 самосвалов для вывоза снежных завалов с обочин, что вдвое больше, чем работали в городе днем 30 ноября. Комитет рассчитывает, что это повлияет на обстановку на дорогах.

Высота выпавшего за ночь снега в Петербурге составила почти треть от месячной нормы ноября, по разным оценкам - от 12 до 16 см. Утром и вечером в часы пик пробки на дорогах достигли 10 баллов. Из-за снегопада не удалось развести Литейный мост и завершить навигацию по Неве. Власти призвали горожан отказаться от личного транспорта и пересесть на метро, чтобы не мешать уборочной технике. Петербуржцы пожаловались губернатору Александру Беглову на плохую уборку дорог в социальных сетях.

Петербург

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