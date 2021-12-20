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В Петербург вернулись морозы, но к выходным обещают потепление

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленинградской области в начале недели будет морозно, до минус 17 градусов по ночам и минус 13 днем, к середине недели потеплеет до -3... -8 градусов, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре.

В городе в первой половине недели днем будет до минус 11 градусов, ближе к выходным потеплеет до -3... -6.

В понедельник в большинстве районов пройдет небольшой снег. В четверг и пятницу через регион пройдет атмосферный фронт, снегопад будет повсеместно, днем в четверг местами возможна метель.

В ночь на понедельник в Петербурге выпало более 7 см снега, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству. Ночью снег в городе убирали более 1100 машин и больше 1200 дворников. Зеленые насаждения приводят в порядок еще 229 единиц техники и 778 специалистов садово-парковых хозяйств, уточняют в комитете.

Как отмечается, всего за минувшую неделю с улиц Петербурга вывезли почти 310 тысяч кубометров снега, подсчитали чиновники.

Петербург Ленинградская область Гидрометцентр комитет благоустройства

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