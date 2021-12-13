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Песков объяснил снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта в нынешнем виде не дает полной гарантии от негативных последствий, поэтому документ решили снять рассмотрения, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Стало ясно, что это очень сложный законопроект. На нынешней стадии гарантировать отсутствие негативных последствий очень сложно. Поэтому было принято такое решение - снять его с рассмотрения", - пояснил Песков.

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Вместе с тем он отметил, что "так или иначе работа (над документом) будет продолжаться". "Единая Россия" и правительство готовы дальше к очень скрупулезной работе", - добавил Песков.

"Партия ("Единая Россия") в русле принципиальной позиции президента заняла такую позицию", - отметил Песков.

По его словам, президент РФ с самого начала полагал, что "интересы людей должны быть абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов".

"Нам также хорошо известно, что с самого начала "Единая Россия" заняла достаточно жесткую позицию. "Единая Россия" в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом погружались в детали", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, планирует ли Путин предложить свои изменения к документу, Песков сказал: "Документ очень сложный, технологически, логистически. Он требует очень скрупулезной проработки, которая сейчас будет продолжаться". "Сначала нужно дождаться работы экспертов, профильных комитетов, фракции "Единая Россия", правительства", - отметил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков Госдума

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