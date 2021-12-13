Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. (...) В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", - написал Володин.

Он добавил, что данное решение было принято в результате "диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан".

Также Володин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на прошлой неделе назвал недопустимыми "опрометчивые решения" в связи с законопроектами о QR-кодах. Также Путин посчитал необходимым доработать данные законопроекты и оценить последствия их принятия.

"Перед тем, как принимать, скажем, ограничение, связанное с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готовы ли транспортные системы для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся", - сказал президент РФ.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России - на транспорте и в общественных местах.

Таким образом, в Госдуме пока остается законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Снят же с рассмотрения, по заявлению Володина, будет второй законопроект, вносящий правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. Дума приняла решение направить инициативы в рассылку в регионы и вернуться к процедуре рассмотрения с учетом поступивших отзывов после 14 декабря.

Ранее Госдума РФ назначила рассмотрение этих двух законопроектов на 16 декабря.