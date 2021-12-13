В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест в России даже в случае его одобрения Госдумой в первом чтении в декабре не будет окончательно принят до конца года, заявил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

"В соответствии с регламентом, (после первого чтения - ИФ) отводится месяц. Посчитайте", - сказал Пискарев журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, может ли состояться второе и третье чтения законопроекта до конца года.

Таким образом, по его словам, в случае принятия закона в первом чтении второе чтение может состояться не раньше конца января. За это время в Думу должны поступить поправки к документу.

В Госдуме на рассмотрении находятся два правительственных законопроекта о введении QR-кодов - для посещения общественных мест и передвижения на авиа- и железнодорожном транспорте.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Второй - вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8) - по нему принято принципиальное решение о снятии с рассмотрения, формально оно будет закреплено Советом Думы в понедельник вечером.

По первому документу в понедельник в Думе проходят консультации фракций с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой. Как ожидается, во вторник вечером состоится расширенное заседание профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции, на котором будет принято решение о том, рекомендовать ли документ к принятию в первом чтении.