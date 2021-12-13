Постановку Уилана на учёт как склонного к побегу признали законной

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура сочла, что постановка американца Пола Уилана на учёт как склонного к побегу законна.

В настоящее время гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании отбывает наказание в мордовской исправительной колонии N17 строгого режима.

Как следует из ответа прокуратуры Мордовии на жалобу адвоката Ольги Карловой, также ведомство пришло к выводу, что постановка на учёт как склонного к побегу Уилана не сказывается на его здоровье.

В середине октября защита Уилана попросила прокуратуру проверить законность его постановки на учет как склонного к побегу, считает, что меры, применяемые в связи с таким статусом серьезно подрывают его здоровье.

Карлова тогда сообщила "Интерфаксу", что после получения ответа прокуратуры, защита рассмотрит возможность снятия Уилана с профучета через суд.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж.

По данным Генпрокуратуры, следствием и судом установлено, что Уилан, "являясь сотрудником разведслужбы Минобороны США, пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ РФ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности".

Свою вину Уилан не признает и настаивает, что стал жертвой провокации.