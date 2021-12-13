Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Постановку Уилана на учёт как склонного к побегу признали законной

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура сочла, что постановка американца Пола Уилана на учёт как склонного к побегу законна.

В настоящее время гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании отбывает наказание в мордовской исправительной колонии N17 строгого режима.

Как следует из ответа прокуратуры Мордовии на жалобу адвоката Ольги Карловой, также ведомство пришло к выводу, что постановка на учёт как склонного к побегу Уилана не сказывается на его здоровье.

В РоссииВ СПЧ сообщили о жалобе Уилана на конфликты с сотрудниками колонииЧитать подробнее

В середине октября защита Уилана попросила прокуратуру проверить законность его постановки на учет как склонного к побегу, считает, что меры, применяемые в связи с таким статусом серьезно подрывают его здоровье.

Карлова тогда сообщила "Интерфаксу", что после получения ответа прокуратуры, защита рассмотрит возможность снятия Уилана с профучета через суд.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж.

По данным Генпрокуратуры, следствием и судом установлено, что Уилан, "являясь сотрудником разведслужбы Минобороны США, пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ РФ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности".

Свою вину Уилан не признает и настаивает, что стал жертвой провокации.

Пол Уилан США Мордовия

Новости по теме

Новости

В Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с режиссером Сокуровым

Песков назвал внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу

Песков назвал внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу
Нападения в школах и вузах

Напавший на гимназию при монастыре в Серпухове находится в реанимации

Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

"Мемориал" вычеркнул сотрудничавших с нацистами из списков жертв репрессий

Нападения в школах и вузах

Омбудсмен сообщила, что при взрыве в Серпухове пострадали 10 детей

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

Привитые за рубежом смогут получить COVID-сертификат в РФ по тесту на антитела

Пандемия коронавируса

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });