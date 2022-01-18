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Пол Уилан пожаловался на проблемы с ревакцинацией в мордовской колонии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан письменно пожаловался членам Совета по правам человека при президенте на условия содержания в мордовской колонии №17, сообщила "Интерфаксу" член совета Ева Меркачева.

"Уилан написал нам жалобу на четырех листах, где подробно изложил все свои перипетии, причем классифицировал их. Документ теперь у нас на руках. Он, во-первых, жалуется на постановку на учет как склонного к побегу, во-вторых, на порчу и пропажу продуктов из посылок и передач", - сказала Меркачева.

По ее словам, американец также пожаловался правозащитникам на неоказание медпомощи. Уилан заявил, что никто из врачей не знает английский, так что у него не могут даже правильно собрать анамнез, а переводчика не привлекают. "Еще Уилан жалуется на блокировку его телефонной карты и на то, что ему не сделали ревакцинацию прививкой от коронавируса", - добавила она.

"Жалоб очень много. Суть их сводится к тому, что в колонии к нему плохо относятся", - рассказала Меркачева.

Члены СПЧ посетили Уилана в мордовской колонии в конце минувшего года, пояснила она.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. По данным Генпрокуратуры, следствием и судом установлено, что Уилан, "являясь сотрудником разведслужбы Минобороны США, пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ РФ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности".

В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

Пол Уилан

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