В СПЧ сообщили о жалобе Уилана на конфликты с сотрудниками колонии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан пожаловался на проблемы с отправкой писем и конфликтах с сотрудниками мордовской колонии, где он отбывает наказание.

"Уилан сообщил нам о конфликтах с отдельными сотрудниками колонии. Жаловался, что ему не оказывается нужная медпомощь, поскольку ни один врач не знает английского языка, а переводчика нет. По его словам, даже при вывозе в больницу необходимого лечения он не получил", - сообщила "Интерфаксу" в субботу член Совета Ева Меркачева, посетившая Уилана.

Но больше всего, по ее словам, американец тревожится, что стоит на учете, как склонный к побегу, "и это сильно осложняет ему жизнь".

"Помимо отмечаний каждый час днем, он проходит проверку и в ночное время (его фотографируют каждые два часа). Жаловался Пол Уилан и на то, что часть его писем не доходит, а остальные "идут" слишком долго", - добавила Меркачева.

По ее словам, сотрудники колонии считают американца "проблемным арестантом" и заявляют, что его права не нарушаются, а он сам просто хочет привлекать к себе внимание.

Как рассказала Меркачева, "тюремные медики уверены, что американец выучил русский, но специально не говорит на нем".

"Как бы там ни было, по мнению членов СПЧ, во время оказания иностранцу медпомощи в тюремной больнице необходимо привлекать переводчика", - подчеркнула она.

Члены Совета по правам человека после посещения Уилана в колонии попросили руководство УФСИН провести проверки по жалобам американца.

Как сообщила Меркачева, "мы попросили руководство УФСИН по Мордовии провести проверку по его заявлению о пропаже и порче продуктов, а также проверить обоснованность его постановки на учет как склонного к побегу".

Уилан в ходе встречи с представителями СПЧ, в частности, заявил им, что якобы не все продукты из посылок, присланных из США, доходят до него, "а также что часть еды была "изъедена крысами".

Меркачева добавила, что члены Совета опросили всех иностранцев в этой колонии и никто из них на плохое отношение не жаловался.

"И тут возможны несколько вариантов: или сотрудники колонии проявляют особое отношение именно к шпиону, тем самым демонстрируя показной патриотизм. Или же все, о чем рассказывает Уилан (пропажа продуктов, грубое отношение) - привычное дело, которое только у американца вызывает вопросы", - считает она.