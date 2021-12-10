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Пуск "Протона-М", отложенный из-за неполадок, перенесли на 13 декабря

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", ранее планировавшийся на 12 декабря, состоится 13 декабря, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Накануне в "Роскосмосе" заявили о переносе пуска из-за выявленных замечаний в разгонном блоке.

"На разгонном блоке выявили еще одно замечание. Рисковать не будем, техническое руководство приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе. Уйдем с пуском на резервную дату, о которой сообщим дополнительно", - написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале 9 декабря.

"Для "Роскосмоса" главное - обеспечить надежность пусков. Переносы стартов ракет происходят у всех участников космической деятельности. Главное, что замечание выявлено и будет устранено, чтобы обеспечить успешное выведение космических аппаратов на орбиту", - сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

18 ноября в "Роскосмосе" сообщали, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс" перенесен с 6 на 12 декабря из-за проблем с разгонным блоком. 23 ноября госкорпорация объявила об устранении замечания в разгонном блоке "Бриз-М".

Договоры на создание двух новых спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" были подписаны между АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (входит в состав "Роскосмоса") и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.

Спутники серии "Экспресс" изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" в интересах министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

Роскосмос Протон-М

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