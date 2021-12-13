Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Подозреваемый в стрельбе возле клуба в Курске сам явился в полицию

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Установлена личность подозреваемого в стрельбе у ночного клуба в Курске, им оказался 21-летний житель областного центра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону в понедельник.

"Молодой человек, узнав, что его разыскивают, самостоятельно явился в отдел полиции. В настоящее время он дает показания. Решается вопрос о его задержании", - говорится в сообщении.

Версия о том, что происшествие случилось в результате словесного конфликта, предварительно подтверждается, отмечает пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают неизвестного, который накануне около 23:00 ранил из травматического пистолета охранников ночного клуба в Курске.

Предварительно полиция установила, что конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. Затем подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно, на автомобиле. Для его задержания была введена специальная операция, сообщала пресс-служба УМВД России по региону.

Курск

Новости

ЕС ввел санкции против связанной с ЧВК "Вагнер" российской компании

ЕС ввел санкции против связанной с ЧВК "Вагнер" российской компании

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года
Пандемия коронавируса

Госдума рассмотрит проект закона о QR-кодах в общественных местах 16 декабря

Челябинца приговорили к принудительным работам за рассылку интимных фото бывшей жены

Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Индекс МосБиржи опустился в понедельник ниже 3700 пунктов

Голикова признала невозможность закрыть РФ от "омикрона" из-за поездок за рубеж

СК попросил суд запретить депутату Рашкину определенные действия

Пандемия коронавируса

Профильный комитет Думы снял с повестки законопроект о QR-кодах на транспорте

Профильный комитет Думы снял с повестки законопроект о QR-кодах на транспорте

В Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с режиссером Сокуровым

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });