Подозреваемый в стрельбе возле клуба в Курске сам явился в полицию

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Установлена личность подозреваемого в стрельбе у ночного клуба в Курске, им оказался 21-летний житель областного центра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону в понедельник.

"Молодой человек, узнав, что его разыскивают, самостоятельно явился в отдел полиции. В настоящее время он дает показания. Решается вопрос о его задержании", - говорится в сообщении.

Версия о том, что происшествие случилось в результате словесного конфликта, предварительно подтверждается, отмечает пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают неизвестного, который накануне около 23:00 ранил из травматического пистолета охранников ночного клуба в Курске.

Предварительно полиция установила, что конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. Затем подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно, на автомобиле. Для его задержания была введена специальная операция, сообщала пресс-служба УМВД России по региону.