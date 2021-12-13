Неизвестный ранил из травматического пистолета 5 охранников ночного клуба в Курске

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Курские полицейские разыскивают неизвестного, который ранил охранников ночного клуба, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел в Курске накануне около 23:00. По предварительным данным, молодой человек в ходе ссоры с охранниками несколько раз выстрелил в них из травматического пистолета, говорится в сообщении.

"В результате ранено пять охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле. Для его задержания введена специальная операция", - заявили в региональном главке МВД.

В настоящее время ведутся поиски преступника. Сотрудники полиции опросили работников и посетителей клуба. Изучаются кадры видеонаблюдения.

По одной из версий, причиной произошедшего мог быть конфликт посетителей и охраны, произошедший несколькими днями ранее.