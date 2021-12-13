Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Неизвестный ранил из травматического пистолета 5 охранников ночного клуба в Курске

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Курские полицейские разыскивают неизвестного, который ранил охранников ночного клуба, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел в Курске накануне около 23:00. По предварительным данным, молодой человек в ходе ссоры с охранниками несколько раз выстрелил в них из травматического пистолета, говорится в сообщении.

"В результате ранено пять охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле. Для его задержания введена специальная операция", - заявили в региональном главке МВД.

В настоящее время ведутся поиски преступника. Сотрудники полиции опросили работников и посетителей клуба. Изучаются кадры видеонаблюдения.

По одной из версий, причиной произошедшего мог быть конфликт посетителей и охраны, произошедший несколькими днями ранее.

Курск МВД

Новости

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Пандемия коронавируса

Привитые за рубежом смогут получить COVID-сертификат в РФ по тесту на антитела

Пандемия коронавируса

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,8%

Нападения в школах и вузах

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на православную гимназию в Серпухове

Пандемия коронавируса

"Омикрон" выявили у 16 россиян, приехавших из ЮАР

Нападения в школах и вузах

Выпускник православной гимназии Серпухова привел в действие СВУ в учреждении

Источник узнал, что напавший на серпуховский монастырь остался жив

ФСБ вычислила 106 последователей украинских радикалов в регионах РФ

ФСБ вычислила 106 последователей украинских радикалов в регионах РФ

Погиб юноша, который принес взрывное устройство в монастырь в Серпухове

Погиб юноша, который принес взрывное устройство в монастырь в Серпухове
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });