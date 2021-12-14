Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Камчатки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,0, произошедшее в акватории Камчатского залива у восточных берегов полуострова, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Эпицентр землетрясения, произошедшего во вторник утром по местному времени, находился в 139 км южнее райцентра Усть-Камчатск.

Очаг залегал на глубине 34 км под морским дном.

В главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что жители населенных пунктов это землетрясение не ощутили.

"В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась", - сказали в МЧС.