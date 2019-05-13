Пять землетрясений за сутки произошли у берегов Камчатки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи за сутки зарегистрировали пять землетрясений, произошедших у берегов полуострова Камчатка, сообщили агентству "Интерфакс" в понедельник в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Наиболее сильное из этих сейсмособытий магнитудой 4,5 сейсмологи зарегистрировали в воскресенье вечером, его очаг находился в Тихом океане на глубине 10 км, эпицентр - в 90 км восточнее поселка Усть-Камчатск.

Еще три землетрясения магнитудой от 4,0 до 4,3 произошли в Тихом океане у восточного побережья полуострова, а одно - магнитудой 4,1 - у его южной оконечности.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что все эти землетрясения на территории региона не ощущались.