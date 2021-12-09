Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Три истребителя Су-27 сопроводили самолеты США и Франции над Черным морем

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные подняли истребители для сопровождения самолетов США и Франции над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороны (НЦУО) РФ.

Экипажи российских истребителей из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа "идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический самолет разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря", отмечается в сообщении.

В НЦУО заявили, что после разворота иностранных военных самолетов от границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщил Национальный центр управления обороной.

Военные заявили, что полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

Накануне в Центре сообщали, что российские истребители Су-27 поднимались в воздух для сопровождения французских истребителей "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолета-заправщика С-135.

Черное море США Франция

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщило об угрозе со стороны корабля ВМС Украины в зоне Керченского пролива

Путин понадеялся на объективный судебный процесс над "Мемориалом"

Президент РФ не увидел необходимости держать под арестом ректора "Шанинки" Зуева

Президент РФ не увидел необходимости держать под арестом ректора "Шанинки" Зуева

Путин запросил дополнительные сведения по процессу над "Мемориалом"

Что произошло за день: четверг, 9 декабря

Рогозин объяснил перенос пуска "Протона" проблемами в разгонном блоке

Рогозин объяснил перенос пуска "Протона" проблемами в разгонном блоке

Суд Петербурга назначил домашний арест возможной соучастнице Августа Мейера

Самый дорогой в мире препарат зарегистрирован в РФ

Самый дорогой в мире препарат зарегистрирован в РФ

Пуск "Протона-М" с "Байконура" перенесен на резервную дату из-за выявленных замечаний

Пандемия коронавируса

РФ направит в ЮАР вирусологов, эпидемиологов и медицинское оборудование

РФ направит в ЮАР вирусологов, эпидемиологов и медицинское оборудование
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });