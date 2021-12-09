Три истребителя Су-27 сопроводили самолеты США и Франции над Черным морем

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные подняли истребители для сопровождения самолетов США и Франции над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороны (НЦУО) РФ.

Экипажи российских истребителей из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа "идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический самолет разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря", отмечается в сообщении.

В НЦУО заявили, что после разворота иностранных военных самолетов от границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщил Национальный центр управления обороной.

Военные заявили, что полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

Накануне в Центре сообщали, что российские истребители Су-27 поднимались в воздух для сопровождения французских истребителей "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолета-заправщика С-135.