Путин счел, что под Новый год QR-коды на транспорте создадут людям много проблем

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Введение QR-кодов на транспорте в преддверие Нового года может создать россиянам много проблем, считает президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", - сказал он на совещании с членами правительства, заслушав доклады вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об аналогичных ограничительных мерах за рубежом и главы Минтранса Виталия Савельева по соответствующей законодательной инициативе в РФ.

В свою очередь, Савельев заявил, что законопроект о введении обязательных QR-кодов был снят с рассмотрения в Госдуме для того, чтобы "еще раз более углубленно посмотреть на все риски, которые возникают при использовании электронных сертификатов".

"Мы считаем, что мы этот законопроект доработаем... и все вопросы, которые нам задают граждане, мы должны обсудить и найти решения", - добавил он.

Накануне Совет Думы снял с рассмотрения правительственный законопроект, предусматривающий QR-коды в авиа- и железнодорожном транспорте.