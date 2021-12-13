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Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятом в понедельник на заседании Совета Думы решении о снятии с рассмотрения правительственного законопроекта, предусматривающего QR-коды в авиа- и железнодорожном транспорте.

"Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект №17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение", - написал Володин в понедельник в своем телеграмм-канале.

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Он отметил, что при обсуждении исходили из того, что "президент Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы".

Таким образом, на рассмотрении Госдумы остается один правительственный законопроект о системе QR-кодов, который предусматривает такой подход для граждан при посещении общественных мест. Инициатива в понедельник обсуждалась в Госдуме с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

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