В Думе заявили, что закон о QR-кодах может не понадобиться при изменении эпидситуации

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что судьба и действие законопроекта о QR-кодах для общественных мест зависит от эпидемиологической ситуации.

"Нам необходимо иметь некий такой ресурс, возможность реагировать на изменяющуюся ситуацию: если ситуация будет меняться быстро в лучшую сторону, то, возможно, эти меры и не понадобятся", - сказал Пискарев журналистам в четверг.

Он отметил, что работа над законопроектом не заканчивается. "В случае принятия мы сразу будем работать над тем, чтобы внести в него поправки, чтобы минимизировать ограничительные меры, сделать так, чтобы пандемия закончилась как можно быстрее. Возможно, если это произойдет, то эти меры и не надо будет вводить, потому что они вводятся именно потому, что сегодня ситуация критическая, сегодня каждый день умирают более тысячи человек", - пояснил он.

Госдума в четверг рассматривает в первом чтении резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест.