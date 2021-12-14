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Путин в разговоре с Макроном поднял тему намеренного обострения обстановки Киевом

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности стороны затронули тему Украины: президенты двух стран изложили принципиальные оценки текущей ситуцаии.

Владимир Путин подчеркнул, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран.

Кроме того, отмечает Кремль, российский президент указал на накачку Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России.

Президент РФ также подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.

Лидеры двух стран также подняли тему нагорнокарабахского урегулирования: Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, рассказал, как в регионе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня.

Владимир Путин Украина Франция Эммануэль Макрон

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