Макрон выразил надежду на прогресс в работе нормандского формата в ближайшие недели

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на прогресс в работе нормандского формата в ближайшие недели.

"Мы хотели бы продвинуться в этой работе в ближайшие недели", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС.

Макрон отметил важность диалога с РФ по теме Украины. "Нам нужно найти путь, который ведёт к дискуссиям и к политическому решению (кризиса на востоке Украины - ИФ)", - добавил он.

Президент Франции также указал, что санкции, которые ЕС будет готов ввести в случае нападения России на Украину, сейчас нет смысла озвучивать публично.

"Это конфиденциальная информация, которая будет опубликована, если этого потребует развитие событий", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, сейчас приоритетнее политическое урегулирование и диалог.

Макрон также сообщил, что лидеры стран ЕС на завершившемся в ночь на пятницу саммите продлили на полгода уже действовавшие против РФ ограничительные меры.

Ранее лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - отметили в организации.