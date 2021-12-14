Путин обсудил Украину с президентом Финляндии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Основное внимание в ходе состоявшегося телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё было уделено вопросам, связанным с внутриукраинским кризисом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин информировал Ниинистё об итогах переговоров с президентом США Джозефом Байденом по видеосвязи 7 декабря, а также дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного и безусловного выполнения Киевом Минского комплекса мер", - говорится в сообщении

Президент России отметил, в частности, что "украинские власти в нарушение Минских договоренностей все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты".

В этой связи Путин, как отметили в пресс-службе, "вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств".

"Путин акцентировал, что это полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинкском заключительном акте 1975 г. и Стамбульской хартии 1999 года", - говорится в сообщении.

В этом контексте Путин, как сообщили в Кремле, "выразил поддержку инициативы Саули Ниинистё по организации в 2025 г. саммита по случаю 50-летия Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе".

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден настрой на продолжение развития обоюдовыгодного сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу. Кроме того, подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия в региональных делах, в том числе на севере и в Арктике", - добавили в пресс-службе.

Лидеры обменялись поздравлениями в связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками, отмечается в сообщении.