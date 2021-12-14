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Комитет Госдумы по безопасности поддержал проект о QR-кодах в общественных местах

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о введении в РФ COVID-сертификатов для посещения общественных мест.

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Соответствующее решение было принято на расширенном заседании комитета во вторник, передает корреспондент "Интерфакса".

Комитет по безопасности и противодействию коррупции назначен ответственным при рассмотрении этого законопроекта.

Ранее другие три комитета нижней палаты парламента - по охране здоровья, по промышленности и торговле и по обороне (комитеты-соисполнители) - уже поддержали документ.

В расширенном заседании принимали участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Накануне, 13 декабря, они провели консультации со всеми пятью фракциями в Думе.

16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Вместе с этим законопроектом в Госдуму была внесена еще одна законодательная инициатива, предлагающая правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). 13 декабря этот второй документ был снят с рассмотрения Госдумой. Он предполагал, что аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Госдума

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