Вирусолог счел, что "омикрон" может быть предвестником конца пандемии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Заболевание новым штаммом коронавируса "омикрон" протекает в более легкой форме даже у невакцинированных заболевших; этот вариант вируса может являться предвестником конца пандемии, считает вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Петр Чумаков.

"Омикрон менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко. Потому что этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса). Есть надежда, что "омикрон" является предвестником уже конца пандемии", - сказал Чумаков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Он отметил, что в ближайшее время возможен значительный рост заболеваемости из-за штамма "омикрон", однако тяжесть заболевания будет сходить на нет.

В настоящее время в РФ выявлены 16 граждан, вернувшихся из ЮАР, которые болеют штаммом "омикрон". Всего были изолированы 177 человек, вернувшихся в Россию из этой страны и сопредельных государств.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.