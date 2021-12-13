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"Омикрон" выявили у 16 россиян, приехавших из ЮАР

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили уже у 16 россиян из 177, недавно прилетевших из ЮАР, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании думской фракции "Единая Россия".

Она заверила, что все такие рейсы отслеживаются и "жестко проверяются". Те, у кого выявили "омикрон", находятся под наблюдением.

По словам Голиковой, риск завоза нового штамма в Россию продолжает расти.

Голикова отметила, что новый штамм выявлен у 10% вернувшихся из ЮАР, что, по ее словам, косвенно свидетельствует "о высокой контагиозности и возможном распространении, имея в виду не тех граждан, которых мы изолировали при приезде в РФ, а имея в виду те трансграничные перемещения, которые существуют".

На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что у двоих россиян, у которых по возвращении из ЮАР выявили "омикрон", коронавирусная инфекция протекала в легкой форме.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ПЦР-тесты "практически не дают" положительных результатов в первые сутки после заражения "омикроном". 9 декабря она говорила, что в обсерваторы были помещены 177 человек, вернувшиеся из неблагополучных по "омикрону" стран, 28 из них были госпитализированы с ковид-симптомами или положительными ПЦР-тестами.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
Хроника 09 января 2020 года – 13 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Госдума Правительство коронавирус ЮАР Минздрав Роспотребнадзор

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