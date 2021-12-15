Швейцарская Syngenta открыла под Воронежем первый в РФ институт защиты семян

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Syngenta AG (Швейцария), один из крупнейших в мире производителей семян и средств защиты растений, открыла в Рамонском районе Воронежской области институт защиты семян, сообщает пресс-служба компании.

Институт стал 17-м по счету в мировой сети Syngenta и первым подобным учреждением в России.

"Сингента" инвестировала 300 млн рублей в строительство и оснащение этого центра, что в очередной раз демонстрирует неизменность нашей стратегии по внедрению инноваций и локализации производства в России", - приводятся в сообщении слова гендиректора российского ООО "Сингента" Константина Бельдюшкина.

Центр будет предоставлять услуги по разработке и внедрению инновационных методов обработки семян с использованием передовых технологий и оборудования. Основная цель работы учреждения – улучшение качества российского семенного фонда. Ежегодно здесь планируют проводить 10 тыс. анализов образцов семян.

На базе института будут проходить еженедельные тренинги по обработке семян для аграриев и производителей семян. Также он будет готовить к работе студентов аграрных вузов.

Здание института занимает площадь 1,5 тыс. кв. метров. Здесь работают четыре лаборатории, зал по нанесению средств защиты, склад для хранения семян.

Syngenta была основана в 2000 году в Швейцарии в результате объединения агроподразделений Novartis и AstraZeneca. В 2017 году Syngenta была приобретена китайской ChemChina за $43 млрд; это крупнейшая сделка по поглощению китайской компанией зарубежного актива.

Компания представлена более чем в 100 странах мира, производит средства защиты растений, агрохимикаты, семена полевых, овощных, цветочных культур. Число сотрудников составляет 49 тыс. человек.