Главный исполнительный директор Syngenta: доля компании на российском рынке составляет 4% и будет расти

Эрик Фирвальд рассказал "Интерфаксу" о влиянии торговой войны США с Китаем, производстве в России и "зеленых" технологиях

Главный исполнительный директор Syngenta Эрик Фирвальд Фото: Анатолий Медведь/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сельскохозяйственный сектор все чаще оказывается в центре внимания мирового рынка как в связи с торговым конфликтом США и Китая, в котором закупки американской сельхозпродукции являются одним из главных козырей Пекина, так и в связи с вопросами изменения климата.

Свое мнение о международных проблемах, а также о перспективах российского рынка в интервью "Интерфаксу" высказал Эрик Фирвальд - главный исполнительный директор швейцарско-китайской компании Syngenta, крупнейшего поставщика средств защиты растений и семян в России.

- Когда китайская ChemChina приобретала Syngenta в 2017 году, было сказано, что компания вновь выйдет на биржу в течение пяти лет при условии благоприятной ситуации на рынке. Как вы оцениваете текущие рыночные условия, ведется ли подготовка к IPO?

- Подготовка ведется. Я оцениваю текущую обстановку на рынке как сложную, особенно в этом году из-за наводнений в США и засухи в Австралии. Однако в России дела обстоят относительно неплохо. Подготовка к IPO ведется. Мы планируем продолжить подготовительные мероприятия в следующем году и провести размещение к 2022 году, пока рыночные условия благоприятствуют, а компания демонстрирует уверенные результаты.

- С учетом того, что вы - американец, возглавляющий китайскую компанию, как вы оцените последние события торговой войны США с Китаем?

- Syngenta и вся отрасль в целом поддерживает открытую торговлю. Мы считаем, что чем меньше торговых барьеров, тем лучше для всех, для потребителей и для роста мировой экономики. Жаль, что Китай и США находятся в состоянии торговой войны, и мы надеемся, что она вскоре закончится. В результате торгового конфликта американские фермеры по сути потеряли доступ к огромному китайскому рынку, теперь им приходится либо создавать запасы своей продукции, либо продавать ее другим странам. Некоторые сельскохозяйственные продукты из США в последнее время поставлялись в Бразилию, где использовались в качестве фуража, а Бразилия поставляла свои товары в Китай. Это связано с дополнительными логистическими издержками и снижением эффективности рынка. Кроме того, США - наш крупнейший рынок, и мы расстроены текущим положением дел. Позиция Syngenta заключается в том, что торговый конфликт не является катастрофическим фактором, но мы надеемся, что его удастся урегулировать.

- Расскажите поподробнее о ситуации в России.

- Во-первых, я хотел бы отметить усилия российского правительства, российских фермеров и всей отрасли в целом, благодаря которым удалось существенно повысить не только самодостаточность страны в плане производства сельскохозяйственной продукции, но и нарастить экспорт. Объемы производства многих культур увеличиваются. Компания Syngenta сыграла свою роль в таком успехе, предоставляя свою продукцию, технологии, научную поддержку. В этом году наш бизнес в России демонстрирует рост, что позволяет нам увеличить инвестиции на российском рынке, демонстрируя тем самым поддержку сельскохозяйственному сектору и уверенность в будущем сектора.

Мы ожидаем, что темпы роста нашего бизнеса в России в текущем году будут измеряться однозначной цифрой в диапазоне от средней до высокой. Это выше, чем в среднем по миру.

- Под инвестициями вы имеете в виду планы по строительству завода в Липецкой области, или у вас есть другие крупные проекты?

- Помимо этого проекта мы создаем Институт защиты семян, чтобы предоставлять российскому рынку новейшие разработки в этой сфере, позволяющие существенно повысить урожайность. Мы также расширяем свои усилия в сфере производства семян.

- Два важнейших бизнеса для Syngenta - производство семян и средств защиты растений (СЗР). Два года назад вы говорили, что в мире компания занимает первое место в сегменте СЗР и третье - в производстве семян, которое вы намерены упрочить. Насколько вам удалось это сделать?

- Помимо органического роста, чьи темпы опережают среднерыночные, мы совершили ряд приобретений, включая покупку компании Nidera Seeds, которая стала крупнейшей сделкой в истории Syngenta. Nidera - лидер в производстве семян соя-бобов и кукурузы в Бразилии и Аргентине. Кроме того, мы приобрели американскую компанию Abbott & Cobb, которая занимается производством семян овощных культур и в частности сахарной кукурузы. Благодаря этим и другим приобретениям мы упрочили свою третью позицию в сегменте производства семян и остаемся мировым лидером в производстве СЗР. В России мы занимаем первое место в обоих сегментах.

- Какова доля каждого сегмента в вашей выручке?

- В России на семена приходится порядка 40% продаж, на СЗР - около 60%.

- Насколько важен российский рынок для компании в целом?

- На Россию приходится чуть меньше 4% совокупной выручки Syngenta. Наш бизнес в РФ демонстрирует хорошие темпы роста, и он очень важен для компании в целом. Мы рассчитываем, что доля российского рынка в наших продажах в будущем увеличится.

- В каких направлениях вы видите основные возможности для роста?

- Активно растет производство кукурузы, и с учетом изменения климата теперь кукурузу можно выращивать в более северных регионах, вплоть до Московской области, где раньше эта культура не росла. Изменение климата - важнейшая глобальная проблема, которая также несет новые возможности, как в примере с кукурузой. При этом изменение климата также чревато засухами, особенно в южных районах, и в ответ на это мы вывели сорт кукурузы, более устойчивый к засушливым условиям. Так мы помогаем фермерам преодолеть проблемы, вызванные изменением климата.

Также у нас есть цифровые решения для фермеров, и они активно набирают популярность. У нас есть приложение, которое содержит спутниковые снимки сельскохозяйственных земель по всему миру. Например, в США, где в этом году случилось самое сильное наводнение в истории, фермеры могут по снимкам понять, с каких участков вода уже ушла, и начать засевать эти участки в первую очередь.

Российским клиентам мы также предлагаем программу страхования на случай погодных рисков. То есть клиенты приобретают наши семена, и в случае наступления чрезвычайных погодных условий мы возмещаем им часть расходов. В 2018 году в программе приняла участие 31 российская сельскохозяйственная компания, включая крупнейшие агрохолдинги - "Мираторг" и "Эконива". Со стороны страховых компаний нашим партнером выступает японская Sompo Japan.

- Видите ли вы повышенную конкуренцию со стороны российских производителей семян и СЗР?

- Конкуренция со стороны российских компаний всегда была сильной, и изменений в этом плане я не вижу. Наше преимущество заключается в международном опыте, благодаря которому мы помогаем местным сельхозкомпаниям понять запросы мирового рынка с прицелом на экспорт, в том числе в Китай.

- Какую долю продаваемой в России продукции вы сейчас производите в нашей стране, и каковы успехи Syngenta на пути к цели - производить в РФ 80% реализуемой на местном рынке продукции?

- Прогресс есть, и мы выполним наше обязательство довести уровень локализации производства средств защиты растений до 80% к 2021 году. Сейчас доля произведенных в России семян составляет 35-40% продаж, СЗР - чуть больше, и после открытия нового завода в Липецкой области показатель вырастет еще сильнее. Стоит отметить, что, двигаясь к поставленной цели, мы особое внимание уделяем поддержанию самых высоких стандартов качества на российском производстве.

- А в будущем вы рассматриваете возможность экспорта произведенной вами в России продукции?

- Все возможно, и если у нас будут свободные мощности, мы рассмотрим вопрос экспорта. В первую очередь это будет касаться стран ЕАЭС. Однако завод в Липецке первым делом нацелен на удовлетворение спроса на российском рынке.

- Где еще вы производите свою продукцию в России?

- В сфере СЗР это Кирово-Чепецк. Строительство завода в Липецкой области начнется в течение нескольких недель, при этом мы продолжим использовать мощности нашего партнера в Кирово-Чепецке.

В том, что касается семян, мы производим в России свои гибриды. Но хочется отметить, что в России для одобрения нового гибридного сорта требуется порядка пяти лет, что на два года дольше, чем в остальном мире. Поэтому я считаю, что нам нужно совместно с другими компаниями отрасли и с представителями органов власти работать над тем, чтобы ускорить производство гибридов при сохранении строгих регуляторных требований. Таким образом мы сохраним конкурентную позицию России по сравнению с другими странами.

Кроме того, для сохранения Россией лидирующих позиций на мировом сельскохозяйственном рынке нужно установить четкие и научно обоснованные правила для новых технологий - таких, как редактирование генома. Эту технологию поддерживают власти США, Бразилии, Канады, Китая. Европа пока не знает, что делать с этой технологией - ведутся разговоры, что ее могут приравнять к ГМО и, соответственно, отказаться от нее. При этом технология может существенно ускорить естественные процессы селекции без использования сторонней ДНК. Мы призываем российское правительство рассмотреть вопрос разработки норм регулирования технологии редактирования генома с целью укрепления конкурентного преимущества.

- Есть ли в России спрос на "зеленые" технологии?

- Мы наблюдаем такой спрос. Он меньше, чем в Западной Европе, но, без сомнения, спрос существует. Причем это касается не только производителей, но и потребителей. Интерес к экологическим вопросам растет, и мы видим это, общаясь с представителями власти, с нашими клиентами. Россия в этом не отличается от других регионов.

По моему мнению, стремление России увеличить экспорт сельхозпродукции также выльется в желание сделать производство более экологичным, потому что страны-импортеры все чаще этого требуют. В этом я вижу огромную возможность для России, и Syngenta готова в этом помочь.

В мире показатель выбросов CO2 важен для многих крупных компаний, закупающих сельскохозяйственную продукцию. В частности, это компания Kellogg, которая указывает на своих продуктах объем выбросов парниковых газов при их производстве и соответственно предпочитает производителей с низкими показателями выбросов. Таким образом, снижая выбросы и производя экологичную продукцию, сельхозпроизводители получают возможность увеличить прибыль. Потребители все чаще хотят знать, где была выращена их еда и как, и такая тенденция несет в себе огромные возможности для сельскохозяйственного сектора.

- Что вы скажете о повышенном спросе на органическую сельскохозяйственную продукцию, при производстве которой не используются пестициды, которые составляют важную часть вашего бизнеса?

- Это не так. Производители органических продуктов используют очень много пестицидов, и многие из них являются нашими клиентами. К сожалению, существует заблуждение, отчасти вызванное недостаточной прозрачностью со стороны производителей, что органические продукты выращены без пестицидов. На самом деле зачастую они используют гораздо больше пестицидов, потому что их производство менее эффективно.

При этом органическое сельское хозяйство отрицательно влияет на изменение климата. Оно дает на 35-40% меньше урожайности, и поэтому требуется больше земли, на которой могли расти деревья. Органические технологии возделывания земли, в том числе высвобождают CO2 из почвы в атмосферу. С экологической точки зрения это не очень хорошо, но потребителям нравится ощущение, что они покупают "натуральные" продукты, и мы это понимаем.

Мы считаем, что правильным решением будет эффективное использование технологий для безопасного выращивания продукции, которая полезна для здоровья, обладает высоким качеством и сокращает влияние сельскохозяйственной отрасли на изменение климата. На аграрный комплекс и пищевую отрасль приходится 25% мировых выбросов парниковых газов, и с учетом роста численности населения увеличение органического земледелия только усугубит ситуацию. Нам же нужно найти способ получать больший урожай с меньшей площади, при этом используя меньше пестицидов более высокого качества. Между прочим, благодаря улучшению качества пестицидов за последние 50 лет объемы внесения средств защиты растений на гектар пашни сократились на 95%.

Например, в Италии наблюдается высокий спрос на органические продукты, и ввиду этого фермеры используют препараты на основе меди - а я не думаю, что огромные объемы выливаемой на почву меди лучше, чем небольшое количество современных синтетических пестицидов. В Новой Зеландии крупнейший производитель яблок резко сократил объем органического производства как раз по причине использования очень больших объемов пестицидов. А в этом году в Австрии оказался полностью уничтожен урожай органического картофеля из-за фитофтороза.

Syngenta выделяет три основных направления, по которым компания лучше всего может помочь остановить или замедлить изменение климата. Это увеличение урожайности, чтобы фермеры использовали меньше земли при увеличении производства, усовершенствование технологий обработки почвы, чтобы она не выделяла CO2 в атмосферу, и восстановление непригодных для земледелия земель.