Дума предложит передать губернаторам право вводить QR-коды для храмов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума предложит правительству решить вопрос, будет ли закон о доступе в общественные места по QR-кодам регулировать посещение религиозных организаций. Это говорится в проекте постановление, который планируется принять одноверменно с первым чтением законопроекта 16 декабря.

Проект постановления подготовили в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Депутаты собираются рекомендовать правительству ко второму чтению подготовить поправку о том, что граждане могут посещать культовые здания и сооружения религиозных организаций без предъявления документов о прививке или перенесенном COVID-19, "если иное не установлено высшим должностным лицом" региона, говорится в проекте.

Сейчас правила посещения храмов в законопроекте о QR-кодах не прописано. В нем предусмотрено только право губернатора вводить эту систему для посещения предприятий торговли (кроме продуктовых магазинов и аптек), общепита, культурных учреждений и массовых мероприятий, но также прописано его право расширять этот список.

В отзыве на законопроект Общественная палата предложила внести в него положение, по которому посещение храмов и религиозных организаций, а также больниц, поликлиник и дантистов, будет возможно без QR-кодов.