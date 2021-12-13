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Госдума рассмотрит проект закона о QR-кодах в общественных местах 16 декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Рассмотрение в первом чтении законопроекта о QR-кодах для посещения общественных мест запланировано в Госдуме на 16 декабря. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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В Госдуму было внесено два законопроекта об использовании QR-кодов - на транспорте и в общественных местах.

Первый законопроект, вносящий правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8), уже снят с рассмотрения. Он предполагал, что QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Второй законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Хроника 09 января 2020 года – 13 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Госдума Александр Жуков

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