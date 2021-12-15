Совет Федерации из-за ошибки отклонил закон об онлайн-платформах в школах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон об онлайн-образовании из-за допущенной в нем при втором чтении технической ошибки.

Чтобы ее устранить, сенаторы предложили создать согласительную комиссию.

Законопроект, в частности, предполагает, что государственные школы и учреждения среднего профессионального образования (СПО) должны использовать для обучения верифицированные онлайн-платформы, образовательные ресурсы и электронные учебники, входящие в федеральный перечень. В нем также говорится о господдержке в профессиональном обучении рабочих и служащих.

Комитет Совета Федерации по образованию в отзыве на этот закон пришел к выводу, что в тексте допущена техническая ошибка, которая создает внутреннее противоречие и "может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе".

10 декабря об ошибке в законе сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Во втором чтении взяли и вычеркнули два слова, что концептуально поменяло закон. В частности, закон о подготовке кадров, где речь идет о дистанционном обучении", - сказала она и пообещала,что Совфед закон не одобрит и вернет в Госдуму.

Ответственность за ошибку она возложила на Минпросвещения, обвинила чиновников ведомства в "мышиной возне под столом", и предпредила, что такие действия рано или поздно становятся явными.

15 декабря Матвиенко заявила, что в сложившейся ситуации министр просвещения Сергей Кравцов, зная об ошибке, попытался надавить на сенаторов, чтобы закон был принят. "Вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и исправить, он включил все свои рычаги - ну, правда, рычаги слабые", - отметила она и пообещала пожаловаться на это в правительство.