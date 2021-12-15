Пенсионерка из ХМАО попалась на подделке медотводов от вакцинации

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пожилая жительница Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) подозревается в изготовлении справок о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

"70-летняя подозреваемая изготавливала поддельные выписки из протокола заседаний иммунологических медкомиссий, которые подтверждали наличие у получивших их граждан противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В ходе обыска полицейские изъяли банковские карты, жесткие диски, принтеры, четыре компьютера, флешкарты, четыре сотовых телефона, штампы печати, штемпельные краски, оттиски, документы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.