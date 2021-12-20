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В Тольятти пресекли выпуск контрафактных костюмов для "красной зоны"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Тольятти полиция обнаружила нелегальное производство изолирующих костюмов для врачей, работающих в "красной зоне" ковид-больниц, сообщили в управлении МВД Самарской области.

По версии следствия, производство наладили в Автозаводском районе, в помещении, взятом в аренду. Защитные костюмы поставлялись в одно из медицинских учреждений Тольятти.

Подозреваемый в организации производства задержан. При обыске на предприятии изъяли около 8000 готовых костюмов. Следствие считает, что с ноября 2020 года по январь 2021 года подозреваемый не раз использовал чужой товарный знак при производстве медизделий, чем нанес одной московской компании 12 млн рублей ущерба.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Тольятти Москва Самарская область МВД коронавирус

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