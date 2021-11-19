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Бывший врач-невролог из ХМАО попался на торговле липовыми медотводами

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Врача-пенсионера задержали в Сургуте по подозрению в торговле поддельными справками о противопоказаниях к вакцинации, сообщает пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округе - Югре.

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На предприимчивого бывшего врача полиция вышла после обнаружения поддельных документов у двух сотрудниц крупной строительной компании. Полицейские установили, что справки они купили у невропатолога, ранее работавшего в городской больнице.

При обыске дома у 54-летнего врача-пенсионера изъяли печати медицинских организаций, заключения о прохождении различных комиссий, имеющие признаки подделки, а также свыше 6 тыс. евро, 1 тыс. долларов и более 200 тыс. рублей.

Против бывшего медика возбуждено семь уголовных дел по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Женщины, получившие от него справки о медотводе, стали фигурантками уголовных дел о приобретении поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

ХМАО коронавирус

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