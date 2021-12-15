Центр Гамалеи сообщит об эффективности "Спутника" против "омикрона" в течение недели

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи представит данные о нейтрализующей способности вакцины "Спутник V" и бустера "Спутник Лайт" против штамма коронавируса "омикрон", сообщила в среду пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"В течение следующих семи дней центр им. Гамалеи опубликует собственные позитивные данные, основанные на исследовании репрезентативных образцов сыворотки крови, по нейтрализующей способности вакцины "Спутник V" и однокомпонентного "Спутника Лайт" в качестве бустера", - говорится в сообщении на сайте производителя вакцины.

В сообщении отмечается, что в недавно опубликованном исследовании эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон" были умышленно использованы нерепрезентативные образцы сыворотки крови пациентов, что сделало выводы исследования некорректными. По данным РФПИ, исследователи использовали "образцы Спутника с более низкой способностью нейтрализации" SARS-COV-2, чем у вакцины против коронавируса AstraZeneca, в то время как ранее гораздо более крупное исследование, проведенное в Аргентине, показало, что "Спутник V" вызывает в 1,8 раз более высокий уровень нейтрализующих антител.

Ранее во вторник глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что через неделю могут быть представлены первые данные об эффективности "Спутника V" к штамму коронавируса "омикрон". Кроме того, центр уже создал специальную модификацию своего препарата под новый штамм, отметил Гинцбург.

В настоящее время в РФ выявлены 16 граждан, вернувшихся из ЮАР, которые болеют штаммом "омикрон". Всего были изолированы 177 человек, вернувшихся в Россию из этой страны и сопредельных государств.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.