Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Гинцбург заявил об отсутствии оснований менять вакцину "Спутник V" под штамм "омикрон"

Гинцбург заявил об отсутствии оснований менять вакцину "Спутник V" под штамм "омикрон"
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Центр им.Гамалеи Минздрава России получил штамм "омикрон" COVID-19 для изучения и пока оснований говорить о необходимости менять вакцину "Спутник V" нет, заявил "Интерфаксу" глава центра, академик РАН Александр Гинцбург.

Он отметил, что сначала надо проверить, насколько эффективен существующий препарат.

"Мы уже секвенировали штамм в центре Гамалеи. То, что его нашли, это не значит, что надо вакцину срочно менять. Оснований для того, чтобы ее менять, сейчас нет. Надо изучить, будет ли работать существующая вакцина против этого "омикрона" или не будет"- сказал Гинцбург в пятницу.

"Первым делом, надо посмотреть, как "Спутник V" будет подавлять этот "омикрон"", - сказал ученый.

По его словам, штамм будет проверен на вирусонейтрализацию антител, а также на возможность образования синцитий. То есть когда после проникновения вируса в клетку, образуются многоядерные клетки, и в то же самое время сам вирус находится под защитой клеточной мембраны и размножается, не выходя из клеток, перетекая в соседнюю клетку. Такое свойство, как ранее рассказывал "Интерфаксу" Гинцбург, имеет штамм "дельта".

Накануне Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что на изучение эффективности существующего варианта вакцины "Спутник V" потребуется две недели, выразив надежду, что препарат менять не придется. По его словам, из всех существующих вакцин именно "Спутник V" дает самый широкий спектр антител.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил о первых двух заболевших "омикрон"-штаммом, прилетевших в РФ из ЮАР. С 3 декабря коронавирус или признаки данного заболевания были диагностированы у 28 прилетевших с юга Африки, они госпитализированы.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, все пребывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин.

Хроника коронавируса. Декабрь.

10
Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
Хроника 09 января 2020 года – 10 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург коронавирус Спутник V

Новости по теме

Новости

Завершено расследование ДТП с участием машины с Ксенией Собчак

Что произошло за день: пятница, 10 декабря

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о пожаре в ковид-больнице в Москве

Песков исключил возможность ареста Сокурова после его спора с Путиным

Данные дороже денег: ЦБ обозначил приоритеты в цифровом регулировании

Данные дороже денег: ЦБ обозначил приоритеты в цифровом регулировании
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор направил сотрудников в ЮАР в связи со вспышкой "омикрона"

Муратов сравнил отъезд журналистов и правозащитников из России с "философским пароходом"

Муратов сравнил отъезд журналистов и правозащитников из России с "философским пароходом"

Евгений Пригожин в Лондоне подал иск к основателю Bellingcat

Сбербанк восстановил работу онлайн-банка после сбоя

Сбербанк восстановил работу онлайн-банка после сбоя
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю вырос до 55,7%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });