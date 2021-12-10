Гинцбург заявил об отсутствии оснований менять вакцину "Спутник V" под штамм "омикрон"

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Центр им.Гамалеи Минздрава России получил штамм "омикрон" COVID-19 для изучения и пока оснований говорить о необходимости менять вакцину "Спутник V" нет, заявил "Интерфаксу" глава центра, академик РАН Александр Гинцбург.

Он отметил, что сначала надо проверить, насколько эффективен существующий препарат.

"Мы уже секвенировали штамм в центре Гамалеи. То, что его нашли, это не значит, что надо вакцину срочно менять. Оснований для того, чтобы ее менять, сейчас нет. Надо изучить, будет ли работать существующая вакцина против этого "омикрона" или не будет"- сказал Гинцбург в пятницу.

"Первым делом, надо посмотреть, как "Спутник V" будет подавлять этот "омикрон"", - сказал ученый.

По его словам, штамм будет проверен на вирусонейтрализацию антител, а также на возможность образования синцитий. То есть когда после проникновения вируса в клетку, образуются многоядерные клетки, и в то же самое время сам вирус находится под защитой клеточной мембраны и размножается, не выходя из клеток, перетекая в соседнюю клетку. Такое свойство, как ранее рассказывал "Интерфаксу" Гинцбург, имеет штамм "дельта".

Накануне Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что на изучение эффективности существующего варианта вакцины "Спутник V" потребуется две недели, выразив надежду, что препарат менять не придется. По его словам, из всех существующих вакцин именно "Спутник V" дает самый широкий спектр антител.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил о первых двух заболевших "омикрон"-штаммом, прилетевших в РФ из ЮАР. С 3 декабря коронавирус или признаки данного заболевания были диагностированы у 28 прилетевших с юга Африки, они госпитализированы.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, все пребывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин.