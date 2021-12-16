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Среди пострадавших при взрыве газа в автомастерской в Сургуте трое граждан Киргизии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Среди пострадавших во время взрыва газового баллона в Сургуте три гражданина Киргизии, сообщает пресс-служба киргизского МИД .

По данным внешнеполитического ведомства, состояние граждан оценивается как средней тяжести, они госпитализированы в ожоговый центр Сургута.

По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона. В результате взрыва в здании обрушилась кровля.

Как сообщалось, после взрыва газовоздушной смеси в помещении автомастерской в Сургуте пострадали 11 человек.

СКР и прокуратура округа проводят проверку по факту инцидента.

Сургут

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