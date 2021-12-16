В России 31% участников соцопроса назвались трезвенниками

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В России 69% населения употребляют спиртное хотя бы иногда, с нелегальным алкоголем сталкивалось относительно немного опрошенных и 91% согласны с мнением, что нелегальный алкоголь опасен для жизни, показал опрос "ВЦИОМа".

Опрос провели 11 декабря по телефону среди 1600 совершеннолетних россиян по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Исследование провели по заказу Международной ассоциации "Антиконтрафакт", социологи преимущественно выясняли представления россиян о нелегальном алкоголе.

В одном из вопросов было дано определение нелегального алкоголя - это незаконно изготовленное или незаконно продаваемое спиртное, например, выпущенное в нелегальном цеху, с нарушением производственных стандартов, продаваемое без акцизной марки или лицензии.

69% опрошенных сказали, что употребляют алкоголь хотя бы иногда, 31% - что никогда этого не делают. В июле 2021 года в ходе опроса ВЦИОМа непьющими назвались 38% граждан. В 2021 году таких респондентов было 33%, в 2009 году - 24%.

59% респондентов считают самым популярным алкогольным напитком в стране водку, 48% - пиво, 21% - вино и шампанское, 19% - самогон, 15% - коньяк, 9% - спиртосодержащие жидкости, суррогаты, 6% - виски.

О том, что в России есть проблема с нелегальным алкоголем, знают 88% опрошенных, 37% респондентов сказали, что хорошо об этом знают. 12% услышали об этой проблеме впервые. 79% полагают, что чаще всего подделывают или нелегально продают водку, 36% - коньяк, 18% - виски, 10% - пиво.

С мнением о том, что нелегальный алкоголь опасен для жизни, согласны 91% опрошенных, 5% так не считают. 72% полагают, что контрафакт дешевле легального спиртного. 27% полагают, что сейчас на рынке больше нелегального алкоголя, 49% убеждены в обратном.

Около четверти россиян (27%) полагают, что сумеют опредедлить, что купили контрафакт, причем, 7% убеждены, что смогут это понять однозначно, 63% думают, что не сумеют отличить легальный напиток от контрафакта.

Почти каждый пятый респондент - 19% - считают, что лично сталкивались с нелегальной водкой за последние три года, 15% - с нелегальным шампанским, 14% - с нелегальным коньяком, по 6% - с нелегальными виски и пивом. На аналогичный вопрос о знакомых 26% ответили, что люди из их окружения сталкивались с контрафактной водкой, 16% считают, что с нелегальным коньяком, 14% — с нелегальным вином или шампанским, по 10% — с нелегальным виски и пивом.

В среднем, по мнению россиян, доля нелегального алкоголя на российском рынке составляет 37%, при этом 42% затруднились ответить на этот вопрос.

Только 15% россиян считают, что качество нелегального алкоголя не хуже, чем качество алкоголя легального, 68% так не считают.