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Госдума отклонила законопроект "О чистоте пива"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума в четверг отклонила законопроект "О чистоте пива" (722042-7), подготовленный с отсылкой к Баварскому закону о чистоте пива 1516 года.

Документ предполагал, что пивом на территории РФ должен именоваться напиток, созданный брожением только с использованием ячменного солода, хмеля, воды и пивных дрожжей - "без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок". При этом пастеризованное пиво предлагалось маркировать на таре и этикетках надписью "мертвое пиво", а напитки, где состав отличается - "пивной суррогат".

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Автором законодательной инициативы выступил депутат Госдумы предыдущего созыва от ЛДПР Сергей Иванов. Парламентарий в пояснительной записке отмечал, что пиво - "древнейший напиток, известный человечеству," и оно приносит пользу в умеренных дозах, однако почти все российское пастеризованное пиво, в которое иногда добавляют спирт и химические добавки, здоровью вредит. Он также сослался на немецкие традиции пивоварения.

"На территории Германии в 1516 году был принят знаменитый Баварский закон о чистоте пива (Райнхайтсгебот), устанавливающий правила производства и продажи пива, в том числе и строгое соблюдение рецептуры производства (вода, ячменный солод, хмель). Современное немецкое законодательство, регулирующее вопрос производства и продажи пива, основывается на нормах этого исторического акта. Эта преемственность обеспечила Германии сохранения лидерства по качеству продукта до настоящих дней", - считает парламентарий.

Однако позицию Иванова не разделили ни профильный комитет Госдумы, ни правительство.

Кабинет министров в официальном отзыве на проект закона указал, что в России действует технический регламент Евразийского экономического союза, где предусмотрены такие категории пивоваренной продукции, как "пиво", "пиво пшеничное", "пиво специальное" и "пивные напитки". Договор о ЕАЭС предусматривает, что Россия должна принимать к обращению продукцию, которая этим требованиям соответствует, без дополнительных процедур. Кроме того, в России уже есть закон о госрегулировании производства этилового спирта.

Октоберфест - 2019

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Ежегодно этот всемирно известный праздник посещают около 6 миллионов человек, приезжающих в Мюнхен со всех уголков Германии, а также из других стран По традиции ровно в полдень обер-бургомистр баварской столицы откупоривает 200-литровую бочку со свежесваренным пивом и тем самым дает старт празднованию Октоберфеста. Открытие первой бочки является знаком для хозяев палаток, что можно разливать и продавать пиво.Каждый год "Октоберфест" открывается традиционным шествием, в котором принимают участие оркестры, стрелковые общества, общества национальных костюмов и около 40 празднично украшенных упряжекПосле парада уставшие участники и зрители отправляются пить пивоПраздник проходит на большом открытом поле под названием Терезин луг неподалеку от центра города. К началу фестиваля луг застраивают шатрами и палатками, в которые помещается до 10 000 человек.Главный символ фестиваля - баварские девушки, одетые в национальное платье дирндль. Наряд представляет собой сарафан с фартуком и повязанным на левую сторону бантом.За 16 дней гости фестиваля выпивают миллионы литров пива и съедают сотни тысяч жареных цыплят и сосисокНа фестивале разрешается разливать только "октоберфестовское пиво" - специально сваренное мюнхенское пиво, приготовленное в соответствии с местными стандартами. Это пиво можно найти только в сезон фестиваля.На празднике имеется множество аттракционов - от традиционных каруселей до современных конструкций вроде американских горокДовольные посетители укладываются спать прямо на газонах
Ежегодно этот всемирно известный праздник посещают около 6 миллионов человек, приезжающих в Мюнхен со всех уголков Германии, а также из других стран
Госдума

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