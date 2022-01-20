Госдума отклонила законопроект "О чистоте пива"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума в четверг отклонила законопроект "О чистоте пива" (722042-7), подготовленный с отсылкой к Баварскому закону о чистоте пива 1516 года.

Документ предполагал, что пивом на территории РФ должен именоваться напиток, созданный брожением только с использованием ячменного солода, хмеля, воды и пивных дрожжей - "без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок". При этом пастеризованное пиво предлагалось маркировать на таре и этикетках надписью "мертвое пиво", а напитки, где состав отличается - "пивной суррогат".

Автором законодательной инициативы выступил депутат Госдумы предыдущего созыва от ЛДПР Сергей Иванов. Парламентарий в пояснительной записке отмечал, что пиво - "древнейший напиток, известный человечеству," и оно приносит пользу в умеренных дозах, однако почти все российское пастеризованное пиво, в которое иногда добавляют спирт и химические добавки, здоровью вредит. Он также сослался на немецкие традиции пивоварения.

"На территории Германии в 1516 году был принят знаменитый Баварский закон о чистоте пива (Райнхайтсгебот), устанавливающий правила производства и продажи пива, в том числе и строгое соблюдение рецептуры производства (вода, ячменный солод, хмель). Современное немецкое законодательство, регулирующее вопрос производства и продажи пива, основывается на нормах этого исторического акта. Эта преемственность обеспечила Германии сохранения лидерства по качеству продукта до настоящих дней", - считает парламентарий.

Однако позицию Иванова не разделили ни профильный комитет Госдумы, ни правительство.

Кабинет министров в официальном отзыве на проект закона указал, что в России действует технический регламент Евразийского экономического союза, где предусмотрены такие категории пивоваренной продукции, как "пиво", "пиво пшеничное", "пиво специальное" и "пивные напитки". Договор о ЕАЭС предусматривает, что Россия должна принимать к обращению продукцию, которая этим требованиям соответствует, без дополнительных процедур. Кроме того, в России уже есть закон о госрегулировании производства этилового спирта.